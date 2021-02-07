楊潤雄稱無意設國民教育科　新通識科可討論內地發展壞處

教育局局長楊潤雄今日(7日)出席電視節目表示，新通識教育科的課程將更聚焦基本法、香港與內地的關係、中央的憲制地位等，以回應社會訴求，但強調無意推行國民教育獨立成科。他又指，由於新通識教育科課時減半，課程重點會有取捨，但課堂上可以討論國家發展的好壞，最重要是基於客觀事實討論。

楊潤雄指，當局無意成立國民教育科，因爲以多元的方式、透過不同科目推廣，會有更自然的效果。當局也不會量化成果，期望學生能透過課程、活動、交流機會逐步培養與國家的感情，認識到自己是國家的一部分，有責任為國家作出貢獻等。

有指新通識科課程側重國民身份認同，楊潤雄表示，課程目標是培養國家認同、香港情懷、世界視野，中國人和香港人的身份沒有衝突，課程也有三分之一是關於香港的情況。由於課程刪減約50%內容，所以必須作出取捨，只列出學生必需要知道的重點。

就有聲音質疑新通識科只容許「唱好」中國，楊指出，課堂上也可以討論內地發展的壞處，但必須是基於客觀事實，以培養學生明辨慎思的能力，他舉例指，教改革開放時，可以基於事實討論沿海地區和內陸地區的貧富差距。談及內地法律、政制時，老師也可以透過解釋香港和內地的差異，説明「一國兩制」，以及各自制度的好壞。

另外，除了教科書送審，他承認會加密監察課程，支援學校過渡到新科目。有指當局要求學校成立國安法教育工作小組，制定及監察有關工作，等於成立糾察隊。楊否認有關指控，呼籲各界以平常心面對。