市建局觀塘重建新商場疫市開張　回遷戶獲免租半年

本港第4波新冠肺炎疫情仍然持續，市面百業蕭條，但市建局主導的觀塘重建項目，將有新商場在疫市下開張，料於今年4月投入服務。商場有舖位預留予原本在裕民坊經營的受重建影響商戶回遷復業。市建局表示，為紓緩回遷戶在疫市下復業的經濟壓力，將提供6個月的免租期。

市建局行政總監韋志成今日(7日)發表網誌，指新商場正驗收裝修工程及試運機電設施，而15個將回遷至新商場內「裕民里」的受重建影響商戶，亦正籌備復業。他稱，市建局將與該批商戶於今年3月簽訂租約，並由簽約起計免租至今年8月底，商戶於今年9月起才需支付租約訂下的優惠租金，而優惠租金會以市值租金或應課差餉租值的一半為基準，為期3年。

韋志成又指，由於回遷戶主要售賣雜貨、家品、小食和飲品等價錢大眾化的商品和服務，但新商場內亦有其他大型超市及零售店等，相比之下回遷戶的舖租佔生意的比例較大，故會寬減回遷戶一半管理費，為期3年。他稱，市建局提供租金及管理寬減後，相信可在疫情及低迷的市道環境下為回遷戶帶來實際經濟支援。另外，市建局亦約見回遷戶詳細介紹非新商場的營運安排，並安排顧問團隊陪同回遷戶視察舖位，就店舖設計、申領牌照和市場策略提供專業意見。

除新商場外，重建項目內亦有約110檔持牌固定攤檔小販受影響，他們將搬入新的永久小販市場繼續經營。市建局正與負責管理市集的食物環境衞生署跟進小販復業安排，預計新市集會與新商場同步於今年4月投入服務。