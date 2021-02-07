6300萬元大麻花北美洲運港藏村屋　41歲男涉案被捕

警破北美抵港大麻花案，檢逾6,000萬元貨，為歷來第二大宗。警方西九龍總區情報組早前獲得線報，經深入調查後發現有販毒集團由外地運入大批大麻花供應本地市場，並以僻靜地點的村屋單位作儲存倉庫。警方於前日(5日)展開代號「勇破」行動打擊販毒活動，派員埋伏至落馬洲米埔新村一幢村屋外。

期間，一名男子由村屋步出，探員於是上前表露身份，持搜查令將男子押回屋內，並在一個房間發現21個尼龍袋，袋內放有共456包大麻花，重約280公斤，估計市值逾6,300萬港元，檢獲大麻花數量屬歷來第二大宗。

此外，屋內亦擺放有一批真空膠袋、真空機等毒品包裝工具。警方以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名姓李(41歲)本地男子，帶署扣查，案件將於明日(8日)在九龍城裁判法院提堂。據悉，他報稱商人，有黑幫背景，初步相信他為販毒集團重要一員。

西九龍總區刑事總部署理高級警司(刑事)鍾雅倫指，初步調查所得該批大麻花由北美洲運抵本港，毒販其後將其存放在村屋房間，並全天候緊閉窗戶，又打開冷氣，以避免單位傳出大麻氣味。警方將繼續調查毒品去向，正循無牌樓上吧或社交媒體等「散貨」渠道追查，不排除有更多人被捕。

據統計，執法部門於2020年一共檢獲約1,070公斤大麻毒品，相比2019年的374公斤高出逾1.8倍，加上在2020年被呈報吸毒的21歲以下青少年中，超過百分之51有吸食大麻。

警方不排除因近年外國部分地區將消遣用大麻非刑事化，令人誤會低估大麻對人體所造成的傷害，其中大麻花更比大麻葉毒性更高，更易令人上癮，並會對心、肺及中樞神經等造成更大傷害，警方將繼續執法打擊相關毒品罪行，強調販運危險藥物為嚴重罪行，最高可被判終身監禁。