九龍副水塘水壩旁斜坡工程　集加固及綠化於一身奪獎

發展局局長黃偉綸今（7日）在其網誌提到，土木工程拓展署轄下土力工程處推行的「長遠防治山泥傾瀉計劃」去年適逢10周年，該處舉辦可持續斜坡美化大獎，表揚工程業界改善斜坡安全及令自然生態可持續發展。其中在「人造斜坡及擋土牆」組別奪冠的項目是位於九龍副水塘水壩旁的斜坡，而水壩具90年歷史，屬二級歷史建築物，採用的「梯台式種植牆」方法可減低施工對水壩的影響，而種植牆及旁邊位置均以磚鋪設，讓斜坡外觀與水壩外貌融為一體。

「人造斜坡及擋土牆」組別奪冠的顧問公司代表、項目經理李子良介紹指，項目採用「梯台式種植牆」來鞏固斜坡，除了在斜坡底部安裝泥釘，中間至頂部採用探井挖掘及灌注混凝土，以建造一層層的種植牆，提供空間栽種植物，鞏固整個斜坡之餘，亦提高斜坡的生物多樣性。

李又指，由於斜坡位於金山郊野公園內，有很多猴子出沒，工程團隊為斜坡揀選植物要排除一些可能會生長至水壩的攀藤植物，亦要避免一些可能會吸引猴子的品種。工程團隊也特意把圍欄的鐵通嵌入混凝土內，以免猴子搖鬆圍欄，而斜坡工程完成迄今接近5年。

榮獲「天然山坡」組別冠軍的顧問公司代表、高級工程地質師陳凱棋表示，獲獎項目利用「土壤生物工程」來設計及改善天然斜坡。由於位於西大嶼山上羗山的天然山坡發生過多次山泥傾瀉，進行過緊急的鞏固工程，以致留下約4500平方米的噴漿面疤痕，故工程團隊先要移除斜坡上的噴漿面，然後按斜坡的地質環境，採用不同的方法來緩減山泥傾瀉的風險。

陳凱棋說，「土壤生物工程」不只是栽種植物，亦衡量了生物多樣性，是一種集自生、天然及美觀的山坡管理方法。工程項目更將現場被移除的噴漿混凝土，用作碎石排水道，避免製造了拆建物料。