公屋戶去年第4季失業率逾10%　社聯駁斥羅致光指援助「有得諗」

新冠肺炎疫情肆虐下，香港整體失業及就業不足率在過去一年急劇上升，市民困苦不堪。根據去年第4季的臨時數字，現時全港有38萬人受失業及就業不足情況所影響，而基層當中公屋戶的失業情況較嚴重，失業率達10.3%，而就業不足率為6%；至於中等或高學歷人士的失業率亦超過8%；專上教育人士的失業率更不時超越較低學歷人士，反映整體就業情況嚴峻。

香港社會服務聯會今日(7日)公布就全港失業及就業不足問題的調查報告指，此次疫情波及到的不限於基層職業人士，部分過往失業率較低的中等職業，如機台及機器操作員、文書支援人員等失業率亦急速上升，甚至有不少中等及高等職位失業人士，其失業時期比以往亦延長許多，如經理及行政級人員的失業時期中位數高達149天，反映此類中高收入人士一旦失業會更難找到工作，而且其家庭收入會大幅下跌50%，較易變成貧窮家庭，情況令人擔憂。

聯會業務總監黃健偉表示，預計農曆新年後，不同行業如酒樓等飲食業所面對的失業風險會更大，建議政府應加快研究失業保險制度，並設立短期失業援助。雖然勞工及福利局局長羅致光曾指失業援助金並不可行，但黃認為現時疫情下的失業狀況與以往有本質上的不同，設立短期性的失業援助應是「有得諗」。

他亦指出，現時不少有需要人士被拒於綜援制度之外，他形容綜援制度極為複雜，有需要人士甚至未必清楚了解自己的權益，認為政府應盡快檢視相關制度的設計和運作。同時，聯會亦建議放寬在職家庭津貼計劃，如進一步下調職津最低工時要求，以及向所有合資格領取全額職津的家庭發放雙倍津貼，以助市民渡過難關。