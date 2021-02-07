政府研地盤工人需定期檢測　本周公布細節

本港新冠肺炎疫情反覆，早前多個地盤爆發感染群組。發展局局長黃偉綸今（7日）在其網誌表示，政府擬強制地盤工人定期做新冠病毒檢測，本周內公布細節。他稱，建造業議會聯同香港建造商會由去年12月底起，安排專業檢測服務機構到公私營地盤為工人提供免費自願測試，截至上周四（4日），已為125個工地、逾29000名工人提供檢測服務，至今找出4宗確診個案。

黃指，上述確診個案已按機制由衞生署衞生防護中心處理，相關承建商亦迅即獲通知工地有確診個案並安排跟進，包括工地停工進行消毒，安排相關工友人`接受測試等。

黃續指，商會及議會正密鑼緊鼓研究加強防疫措施，要求工友及員工必須出示新冠病毒無染疫檢測結果證明，才能進入工地。機場管理局已公布周二（9日)起在其三跑道系統工地實施類似措施。黃認為，由於建造業僱員人數眾多，整個行業的工地工友有10至20多萬人，業界需要一點時間擬定建造業強制檢測計劃，預計下周將公布方案細節，他有信心能在本月內開始推行。

食物及衞生局局長陳肇始在一個電台節目亦指，發展局正與業界商討，可能將地盤工人列為特定群組需定期檢測，並須有無染疫證明才能上班，當局本周會宣布細節。