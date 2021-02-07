區議員轟封區擾民促停止　有醫生斥環境污染更易播疫

政府近日頻封區為近2萬人強制檢測，惟最終只找到15宗確診個案，令外界質疑行動成效。有區議員今(7日)於電視論壇上批評封區勞民傷財，促政府立即停止有關行動。亦有立法會議員認為政府應作更高透明度安排，同時加大檢測量縮短封區時間，又料喉管問題或成未來「爆疫」主因，建議政府盡快完成18個月檢查公屋公用排水管計劃，並支援私樓業主改善喉管問題。

油尖旺區議會副主席余德寶指該區曾有8個區域被圍封，過去曾有佐敦居民一周內做了5次自願及強制檢測，惟因封區仍再次被要求進行檢測，亦有油麻地有地區在解封後仍出現確診個案，證明政府難用封區手段截斷傳播鏈。他批評封區行動是勞民傷財，極度擾民且標準不一，促政府立即停止封區工作，讓港人在新年前可恢復正常生活。余又認為行政會議中均有建制派代表，質疑有關黨派是否因缺少區議員，而聽不了地區反對封區的聲音。

立法會前議員黃碧雲認為，政府不停更改封區標準是因為多次食「白果」所以要「密密封」跑數，目的只為作政府「遮醜布」如做騷。她又形容晚上6時後市面如宵禁，市民因擔心進入圍封區後難以離開而減少外出。對於不少大廈出現喉管問題或散播病毒，黃認為政府只撥出抗疫基金中的3億港元，檢查全港樓宇喉管問題並無效用，強調需要治標治本，當發現住宅大廈喉管有問題時提供經濟援助，如成立10億港元基金協助傳統舊式私樓處理喉管問題。

身兼觀塘區議員的議員柯創盛表示，市民期望政府以不同方法盡快清零，保住打工仔飯碗。他建議政府做好通報工作、有更高透明度安排，加大檢測量以縮短封區時間。他亦同意喉管問題或成未來「爆疫」主因，促政府盡快完成檢查公屋公用排水管計劃，並支援私樓業主改善喉管問題。對於余的質疑，他希望對方不要為民生問題扣上政治帽子，又指社會都認同政府需要多管齊下應對疫情，不可「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。

本身是醫生的經民聯衞生健康事務委員會召集人龐朝輝亦認為封區擾民，又指如環境有污染，在封區同時未有消滅病毒，只會令更多人受感染。他又強調進行強制檢測同時亦要實施「禁足令」以防居民走散，否則會令疫情有短暫升幅。他又強調封區不應只是一次性完成，建議政府跟進確診住戶的上下單位的情況，並應訂立定點定期污水檢測措施。