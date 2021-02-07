車公廟市場年廿八起舉辦　進場毋須取票

新冠肺炎疫情下，年宵市場一度遭停辦，但最終仍可在有條件下舉行，至於原先預備舉辦的車公誕市場，則將於年廿八(9日)至本月26日期間舉辦，食物環境衞生署今日(7日)表示，將在沙田翠田街足球場設立銷售點，共設32個乾貨攤檔，而營運時間與車公廟開放時間相同，由於與15個年花銷售點的情況有別，故此銷售點毋須實施取票制度。

食環署又指，為有效防疫及監察進出人流，銷售點將設置紅外線傳感器計算場內人數，人流會以紅、黃、綠燈形式顯示，其中綠燈代表人流較少、黃色代表人流增多、紅色則代表場內人數飽和，市民暫時不能進入銷售點。

此外，攤檔經營者和員工必須於銷售點開放前48小時內進行毒病檢測，並於進入銷售點前出示或提交無染疫檢測結果證明，方可開始營業。同時，攤檔經營者亦須提供員工名單及聯絡資料，以便當局追蹤確診個案及其接觸者。而銷售點會於每日下午安排約1小時清潔時段，期間食環署會在公眾地方進行清潔消毒，至於各個攤檔的清潔消毒工作則由檔主自行負責。