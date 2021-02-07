缺無線網絡礙學習　葵青兒童小組倡區內設科技館

現時本港兒童對社區發展的影響力不大，有社福機構早前推行「葵青區兒童議會先導計劃」，由10多名8至12歲的葵青區兒童組成小組，共同發掘社區事務及議題，期望可提升兒童參與社區事務的意識。期間成員留意到區內適齡遊樂設施不足，以及不少兒童因缺乏無線網絡設備而影響學習等，建議當局善用閒置用地，於區內增建多用途科技館及野戰遊戲（War Game）場地。

「葵青區兒童社區議論小組」於去年10月至今年2月舉行，期間小組成員會共同討論他們對社區的想像和建議方案。來自石籬及石蔭社區的小組成員指出，葵涌不少屋邨均依山而建，當中不少山坡和道路較斜，惟不少地方缺乏接駁行人天橋，建議於斜路密集的地區增建半自動扶手電梯系統，以便利居民出入。另外，成員亦留意到區內公共交通工具地點遙遠及班次不足，建議於石籬商場附近增設地鐵站或輕軌鐵路，冀可推動公眾人士到城門水塘等地方郊遊。

是次計劃獲葵青區議會資助，由香港聖公會麥理浩夫人中心與葵青區議會青年領袖培訓工作小組合辦推行，將透過短片及繪本冊形式紀錄成果，以讓更多居民了解兒童的意見。葵青區議會青年領袖培訓工作小組主席張鈞翹認為，兒童的聲音對推動改善公共遊樂場設施十分重要，應獲重視，期望是次活動可增加社區關注他們的需要，亦有助促進兒童權利發展。