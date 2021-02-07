糾黨劫元朗女商人5萬元　巴裔男與2少年落網明提堂

元朗上周二(2日)發生搶劫案，一名41歲街市女商人被3名劫匪搶去約5萬港元現金。警方偵查後鎖定疑犯，前日(5日)及昨日(6日)在天水圍及元朗，以涉嫌搶劫拘捕3名男子，包括2名14歲及16歲少年，以及一名20歲巴基斯坦裔男子，案件明日(8日)將在屯門裁判法院提堂。

元朗警區總督察(刑事)歐陽德表示，事發於凌晨3時40分，一名女事主行經元朗西菁街時，突然被3名男子截停，其中1人手持木棍，另1人聲稱打劫，要求交出手袋及手機，女事主受驚下無奈交出財物，3名劫匪得手後逃去。女事主並無受傷，損失手袋、5萬港元、約值5千港元的手機及八達通等個人財物。

警方接報後展開深入調查，翻查大量閉路電視，迅速鎖定疑犯身份，於前日及昨日拘捕3人歸案，2名姓林(14歲)及姓梁(16歲)少年，報稱為學生及兼職侍應，相信有黑社會背景，20歲巴裔男持香港身份證。警方相信3名疑犯扮演不同角色，1少年負責把風，持木棍少年為主腦，巴裔男則負責威嚇及打劫。

警方在巴裔男家中起出一批贓物，包括1.4萬港元現金、手機及八達通。警方亦會調查疑犯有否涉及其他案件。年近歲晚，警方呼籲市民小心保管財物，避免成為賊人目標。