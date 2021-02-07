年輕人國家觀念薄弱　組織促政府撥款1億元開發國安教材

前年的反修例風波中有4成被捕者為學生，有教育界組織今(7日)就新一份《財政預算案》提出建議，認為面對年輕人守法意識及國家觀念薄弱，加強「一國兩制」教育是刻不容緩，促政府撥款1億港元，鼓勵學校開發合適的國情國安校本教材，並設立分享平台供業界互相參考。

香港教育工作者聯會表示，過去20多年本港的國民教育存有缺失，以往教育過於強調「兩制」的差異，卻忽略了「一國」的重要原則，令學生對國家的概念模糊，削弱他們的國民身份認同。教聯會指《港區國安法》去年實施，學校須開展國家安全教育，而為了提升推行國情國安教育的成效，政府必須加強對教育界支援，故亦建議局方提供津貼讓學校開展多元化的國情國安教育活動。

教聯會又指，受新冠肺炎疫情影響，教育界正面對前所未有的挑戰，包括學生學習差異擴大、師生精神壓力大增及網上教學成效不彰，故促政府擔當統籌角色，建立統一網上學習一站式平台，並撥款全面提升學界的資訊科技軟硬件配套，為基層學生提供津貼購置電腦及網絡設備。為了保障師生健康，該會亦期望局方定期向全港學校發放防疫津貼，並預留資源為教職員分批進行新冠病毒檢測。