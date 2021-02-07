維園花市檔主嘆少人光顧　批中場清潔如做騷

新冠肺炎疫情下，花市人潮不及往年。今日(7日)是花市開鑼第二日，有檔主表示今日人流比昨日(6日)多，但仍然少人光顧，嘆生意難做，惟望「賣得幾多得幾多」，又批評政府安排花市要中場清潔，只是消毒圍欄「做吓樣」；亦有檔主以往可擺40多檔，今年卻被迫「斬半」，只剩下20多檔；另有市民認為花市人流較少，導致農曆新年「氣氛麻麻」，稱若有乾貨會更好。

東網記者今日在維園花市所見，人流並不多。花檔檔主李小姐表示，即使今日人流雖然較昨日多，但買花人數卻少，政府免租亦幫補不了多少。她質疑，政府對花市政策朝令夕改「唔夠果斷」，她表示，甫開始從外地入貨時，獲悉政府取消花市，遂取消訂單，惟後來政府又改稱花市可如期舉行，再次訂貨時來貨價已加，批評政府此舉「搞到我哋亂晒龍」。她續指，因來貨價上升，年花定價唯有稍作調整。

另一花檔檔主韋先生則表示，以往「擺」40多個檔今年被迫減半，只期望在疫情下「圍到本已好好」。他批評政府「所謂嘅中場清潔，淨係清潔啲圍欄有咩用？」認為花市的防疫措施只是「做吓樣」。

市民楊先生一家三口到花市閒逛，他指雖然今年新年氣氛普通，但人流較少會「安心啲」，不過他亦坦言「冇咩嘢睇，行個圈咁囉」，認為若有乾貨會更好，購買意欲也會提高。

同樣陪家人到花市買花的市民梁小姐表示，感覺今年的年花種類與往年差不多，而價格亦沒有太大升幅，她指今年買了兩三棵不同種類的年花，大概只需200至300港元左右。對於疫情下逛花市，她認為人流較少不太擔憂染疫，而自己亦會小心「如果太迫，就唔會行入去」。