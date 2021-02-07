國泰容許商務或頭等艙乘客除罩瞓覺　員工炮轟漠視播疫風險

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，容許商務及頭等艙乘客除口罩，員工轟漠視播疫風險！本港第4波疫情嚴峻，港府近日再收緊機組人員檢疫措施，冀能堵截傳播鏈，惟國泰竟反其道而行，近日發出新指引，當中列明商務或頭等艙乘客平躺時可脫下口罩。有員工批評資方無視疫情，更可能引來鄰座乘客投訴，斥做法令員工難做；工會亦擔憂措施惹來爆疫風險，促國泰交代豁免戴口罩的原因。東網記者正向國泰查詢。

國泰前日（5日）向機組人員發出內部通告，指所有乘客均須佩戴口罩，並列明多項可獲豁免戴口罩的情形，當中包括「當乘客於商務或頭等艙平躺」，15分鐘內的飲食或服藥時間等。有空中服務員批評，做法增加播疫風險，同時亦可能惹來投訴，斥國泰漠視員工健康。

民航工會會長張樞宏指出，新指引下乘客可脫下口罩，不少機組人員擔心工作時或與乘客近距離接觸，期間不慎染疫，表明不認同有關措施。他又提到，國泰未有公開有關原因，相信有可能是「為咗方便乘客」，促國泰交代。