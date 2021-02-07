沙中線紅磡站螺絲帽訂購量多1倍　港鐵：合約只屬估算

沙中線紅磡站工程屢爆醜聞，有工人剪短鋼筋、擅改施工圖則，以及遺失工程檢測表格。有報道指，紅磡站工程實際訂購的螺絲帽數量，比合約要求多出1倍，導致相關工程成本增加。另外，工程總承建商禮頓正面臨政府起訴，但控罪只涉及整個工程項目內1個面積約200呎機房的工程問題。港鐵回覆指，工程合約列出的物料數量只屬估算，港鐵會按實際物料用量「埋單」。

有報道指，沙中線紅磡站工程的合約原本訂明只訂購約18萬個螺絲帽，但多張供貨單據顯示，工程實際訂購了多達38.5萬個螺絲帽來施工，超出工程合約要求1倍，而多出的螺絲帽用於興建月台層板、南面和北面連接隧道，以及列車停放處。報道指，因應訂購的螺絲帽數量大增，購買該批螺絲帽的工程成本亦上升，由原本約1700萬元，暴增至3310萬元。

事實上，由政府就沙中線工程問題成立的專家顧問團，其撰寫的報告亦指，紅磡站部分位置的實際結構強度多出設計要求的40%至467%不等，反映工程採用了大量額外鋼筋等物料來加強結構強度。顧問團質疑有關做法並非出於工程安全的保守需要，又指做法會推高工程成本，亦令工程變得複雜，施工難度大增。

另外，報道指政府正控告沙中線紅磡站工程總承建商禮頓，但法庭傳票顯示，控罪只涉及紅磡站內1個面積約200呎製冷機的鋼筋混凝土基腳工程，而公眾關注工程中有人剪短鋼筋，沒有妥善安裝螺絲帽等問題則未有包括在內。

港鐵回覆指，工程項目使用物料及支付予承建商的物料費用，是按設計的實際需要及使用量而釐定，而工程合約所列出的物料數量屬初步估算，承建商會因應施工方法及工序等調整物料的實際使用情況。港鐵已委聘顧問根據承建商提交的工程竣工圖則，詳細核實該工程合約實際使用物料的情況，並按顧問核實的物料實際使用情況來支付費用予承建商。