今晚續封區　旺角海富苑海裕閣及鰂魚涌惠利大廈被圍封　

連續多日港府展開突襲封區行動，即使連接「食白果」亦未有停止。位於旺角海庭道2號海富苑海裕閣（不包括海富商場）今晚（7日）被列受限區域。油尖旺區議會副主席余德寶指出，海裕閣對上一宗確診個案於2020年8月出現，相隔半年後，今日再有一宗確診個案，不見得海裕閣應被列為高風險大廈。港府晚上7時半再公布，鰂魚涌英皇道997號惠利大廈（不包括萬利廣場）列受限區域，上址市民須強制檢測。

港府表示，政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日（8日）凌晨2時前接受檢測，目標是爭取於明早約7時完成行動。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

港府晚上7時突襲圍封旺角海富苑海裕閣，警員在海裕閣一帶拉起封鎖線，期間有穿著保護衣的人員進入大廈，行動引起居民不滿，有居民於大堂與在場警員理論。