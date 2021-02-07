紅磡長樂大廈遭突襲圍封強檢　殯儀業轟先人行程恐受阻

港府突襲封區行動持續，晚上約8時宣布將紅磡必嘉街1G-1K號長樂大廈列作「受限區域」。該區域位置有多間殯儀館運作，因受到封區影響，有關負責人及職員趕忙回到店舖處理。有駕駛靈車司機表示，突然封區造成大量靈車無法遷移別區停泊，批評封區資訊不充足，又不提早通知，令他們無法及時處理，影響翌日處理先人的行程；又形容大型封區檢測用處不大，既找不到確診人士，亦導致勞民傷財。

靈車司機梁先生表示，一般晚上8時許已經收工，但因為擔心靈車被「抄牌」故此趕回現場看守，「唔知要企幾耐，第二日我都要返工。若果被拖走，我編排好日程去醫院或者殯儀館接，如果車被拖走就麻煩」。他又指事前對封區一事不知情，雖說有可能封區，但無提車位問題，「靈車唔係邊度都泊得囉」，批評做法屬「擾民」。梁說：「就算專業人士畀意見佢（政府），佢都唔會聽，對佢無咩期望。封關又遲遲唔封，澳門（防疫）做得仲好過香港。」

按現場所見，長樂大廈附近有至少4間殯儀館，於大廈附近必嘉街及曲街所停泊的靈車亦至少15輛。