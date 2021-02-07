政Whats噏：批政府修例加強舊樓消防安全太遲 　議員憂改善工程離地

舊樓疫情大爆發，劏房喉管亂駁成為播疫元兇。本報早前巡視舊區，踢爆多幢舊樓天井堆起垃圾無人理，隨時釀成火警。政府上周終終作出遲來嘅撥亂反正，建議賦權消防處同屋宇署，代沒有能力符合防火條例要求舊式樓宇同業主進行消防安全改善工程，完成後再向他們收取有關費用。不過，建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓(Tony)批評依家先話改善消防設施實在太遲，做法亦太理論化，唔夠貼地。

舊樓嘅問題多多，而政府日前終於建議修例加強舊式樓宇消防安全，政府期望今年下半年展開公眾諮詢，制訂合適機制同修改法例。Tony批評政府做得太遲喇，事關唔少舊樓嘅結構根本無可能符合政府要求嘅消防條件。Tony形容班舊樓嘅業主就好似參加咗場一係100分，一係就零分嘅考試，符合唔到政府嘅要求就難以進行改善工程，令到一班業主無動力改善消防安全囉。

Tony認為唔單止消防安全改善工程，仲可以設定一啲替代方案，例如一啲舊樓整唔到持久防火兩小時嘅消防門嘅話，防火30分鐘嘅消防門又得唔得呢？又例如若舊樓嘅條件整唔到消防花灑，咁可唔可以增加滅火筒嘅數量嚟幫補下呢？

其實講得白啲，就係當局嘅處事方式太理論化，唔夠貼地同靈活。Tony話正如屋宇署承諾會為2萬幢，樓齡超過30年嘅私樓檢查外牆渠管，但根本人手唔夠，如果再唔檢討工作進度同表現，一定無可能係3年嘅限期內完成工作。佢建議政府可以容許喉管採用易清洗同防菌物料，咁咪可以既快捷又方便咁幫舊式樓宇改善衞生。Tony指政府有時就係太追求完美主義，實行政策時無諗到現實中樓宇結構實唔實行到，應該要零活啲、有彈性啲囉！

Tony又話香港正面對雙老化問題，不但樓齡高，而且人口老化，要處理這兩個問題，無論軟件和硬件都要互相配合。佢建議政府可設立樓宇維修保養基金，先注資100億港元，再喺每宗物業交易徵收費用，配對式資助和鼓勵私人住宅業主維修，主動幫三無大廈維修公共地方，加快強制驗樓，提高罰則，多管齊下。另外，喺大廈的建築同設施上要考慮長幼共融的設計，例如增加無障礙設施，令長者住得更舒適，打造令人身心健康嘅城市。