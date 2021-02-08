殺豬盤女受害人現身說法　被誘投資眼見獲利放下戒心

「殺豬盤」一詞屬內地網絡流行用詞，指經網絡交友方式誘騙受害人作投資或賭博的詐騙方式。香港警方去年陸續接到相關案件求助，8成受害人均為女性。有受害人指，對方說服投資數十萬元後，短短10分分鐘就完成投資，30分鐘後就能連本帶利提取現金，令人放下戒心。

女受害人A於去年12月18日下載一交友程式，認識一名聲稱已離婚的男子「林少峰」，兩人其後透過Whatsapp傾談，對方日夜發出訊息關懷慰問：「今日食咗飯未呀？做緊咩？」、「又會Lunch time傾偈，夜晚傾日常生活事情」，主動介紹自己生活於單親家庭，從事IT行業，並調派到香港工作，購入一個千萬元單位自住。

受害人去年聖誕節再收到對方訊息指要出差，聲稱要到澳門賭場作電腦系統定期維護工作，回港後希望能見面。騙徒其後主動提到「投資賺錢之道」，能保證投資回報達20%，其後就說服受害人一同分別投資30萬元，大約一小時後完成投資，並成功提取現金，連本帶利成功收回逾39萬元，「（受害人）就覺得好開心，好興奮，覺得佢（騙徒）好叻呀，好實際的短時間投資，高回報項目，令我放下戒心」。

受害人其後作出多次投資，眼見獲利就想提款離場，卻遭客戶服務員拒絕，指需要充值至500萬元人民幣才能提款，始發現中招，「我當晚約佢（騙徒）透過視頻對話，想見一見佢，對方答應但對話時卻見唔到佢，話自己鏡頭壞，我就知道自己被騙。」