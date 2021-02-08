扮情人誘投資　警方去年接181宗殺豬盤騙案　涉款8500萬元

內地近年興起「殺豬盤」的網絡騙案且蔓延至本港。警方指，去年共接到181宗「殺豬盤」騙案舉報，涉款損失高達8,500萬港元，當中受害者大部分為單身人士。騙徒旨在與受害人建立關係，利用日夜噓寒問暖攻勢和塑造專業高尚形象，詐騙受害人作「低風險、高回頭」的投資；並會形容受害人為「豬」，「養豬」則是與受害人建立關係，最後一步騙取金錢則是「殺豬」。當中最高損失一宗案件為一名40多歲男士，於專門認識男性的交友平台，與另一名男士「相戀」後，於2至3個星期後投資1,347萬港元，其後未能從投資戶口轉帳才知受騙，並報警求助。

警方指，該名男受害人去年8月經交友程式Grindr認識另一名男子，對方自稱為本港紅酒公司老闆，其後發展成為戀人，更誘導受害人投資一個「聚星寶」的程式，首次投資金額為4萬元，同日已獲利6,000港元，更獲程式轉帳回其個人銀行帳戶。受害人同月20日至去年9月17日期間，投資逾1,300萬港元，獲程式告知其結餘連本帶利達2,300多萬港元；受害人其後欲取回獲利時，更遭程式要求多繳460萬港元才能領回所有款項，約10日後，他感到奇怪終報警。

警方商業罪案調查科反詐騙協調中心署理警司顏凱欣表示，騙徒利用不同社交平台或交友程式，例如facebook、TikTok、小紅書等，認識受害人並發展關係，他們較常訛稱從事金融或IT工作，又開設帳戶上傳「高富帥」和高尚生活的照片，以塑造良好形象；當發展戀人關係，就會要求受害人投資，聲稱自己掌握投資技巧，穩賺不賠。

顏提醒市民，騙徒指示受害人存錢的手法相當奇怪，會先要求將款項存入不同的個人銀行帳戶，而非公司帳戶。由於虛假應用程式由騙徒設計，實時顯示投資情況和箇中回報金額，騙徒會將首次所賺得的收益匯至受害人戶口，令其信以為真而加碼投資。

顏指，當受害人想取回款項時，「投資公司」就會派出客戶服務員以不同理由拒絕，例如違規操作需繳交罰款、要求存錢增值，又或填寫提款表格等，但因填錯資料而凍結其戶口，若不付款就會充公其戶口資產。顏說：「其實任何藉口，騙徒只想受害人投資更多金錢」。

警方網絡安全及科技罪案調查科總督察朱銘麟表示，「殺豬盤」騙案手法與網上情緣類似，但方式由送禮或清關，轉變成交友投資，惟共通點都是要求受害人付出金錢。他指，騙徒所設計的應用程式會製造假象推出各項特別活動，「例如有情侶活動，訛稱投資需要情侶投入本金10多日，就獲利多15%，其實只是藉口，最後都是無錢。」他又指，有受害人對素未謀面的網友雖抱有戒心，但一旦發現投資有實際回報時，戒心便會因此降低。