院舍自設年宵市集　冀長者開心過新年

農曆新年行年宵，幾乎是港人的指定動作。但新冠肺炎疫情下，想行年宵並不容易，港府一度宣布取消年宵，即使復辦後，規模和氣氛亦有別於往年，而居於院舍的長者，更擔心外出增加感染風險，難以參與。有院舍想讓長者開心過年，特意在院內自設年宵市集，院友都雀躍不已，甚至玩得流連忘返。

靈實胡平頤養院在院內開設年宵市場，市集內最搶眼的必然是獅頭和許願樹，不少院友來到年宵，一定要摸獅頭，希望來年行好運；亦有院友親手寫下新年願望，掛上許願樹。為了貼近真實的年宵，院方更設計攤位遊戲、小食檔及新年裝飾檔等，讓院友以代用券消費，買他們的心頭好。

其中的遊戲攤位「豐盛釣魚場」非常受院友歡迎，為照顧不同能力的院友，玩家可選用磁石魚竿釣池中的玩具魚、或選用魚網撈魚，有些院友熱愛釣魚，堅持要釣光所有魚才願意離開。

該院院長袁麗華指，疫情之前，職員會陪同身體較好的院友行年宵，但今年疫情未能外出，院友或多或少有點失望，所以院方決定自設年宵，分別於本月4、5、10及11日舉行，令很多院友相當雀躍、連無份參與的家屬聽到都會說希望院友快些行年宵。

該院共有150名院友，分別居於4個不同樓層，4日的年宵，每日亦只會安排1層樓的院友參與。而同層的院友，亦要分成4個一組，並各自由1位職員陪伴行年宵。袁續指，籌辦整個年宵近一個月，每次「營運」需動用30至40名同事，雖然「大工程」，但見到長者行年宵時開心的表情，袁認為相當值得。

除了長者開心，同事亦很雀躍，很願意付出，更有人提議每年都自設年宵，袁直言會考慮，讓一些體弱、行動不便的院友往後亦有機會「行年宵」，感受新年氣氛；但提到開心過新年，始終離不開家人相聚，袁透露，由於院舍現時謝絕探訪，所以院方將在今年的年初一至三安排人手，讓家屬透過視像通話向院友拜年，務求長者及家屬都開心過年。