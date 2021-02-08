推動優質教育有貢獻　中大向校內3名學者頒教學獎

獲頒發中大博文教學獎及校長模範教學獎的其中三名學者,分別是（由左至右）助理教授崔佩怡、教授金國慶及高級講師馮炳富。(羅卓豪攝)

香港中文大學為表掦傑出校內學者推動優質教育的貢獻，每年會向他們頒發博文教學獎及校長模範教學獎。有得獎的學者分享心得時指，在疫情下，有海外學生正處於疫情與戰爭的衝擊，只可以隔空祈禱，為學生打氣；亦有得獎的教授指，經過這次疫情，預計網上學習會成為大趨勢。

獲得校長模範教學獎的中大計算機科學與工程學系高級講師馮炳富表示，在上學期，其中一個他教授的課堂上，遇上一名來自亞美尼亞的學生。該學生因為疫情不能到香港出席面授課，只可以進行網上講課。不幸的是，當時亞美尼亞正與鄰國發生戰爭。該學生在疫情與戰爭「夾擊」下，傳來電郵述及情況，指正面臨資源與物資短缺，但當有電力供應時，必定會竭力學習。身為基督徒的馮表示看過學生的信息後，會隔空為對方祈禱和打氣；假若該學生在課堂直播期間遇上停電。馮會把課堂錄影，待對方在電力回復正常時可以重溫課堂。

博文教學獎得主的中大計算機科學與工程學系教授金國慶表示，經過這次疫情，認為大學使用網上教學，將成為全球大趨勢。金表示，網上教學可以打破地域限制，學生只要準時登入課堂，不用親身到現場上課，又認為在網上課堂舉行測驗和考試，可以即時讓學生知道自己的對錯，減少學生等候教學助理改卷的時間。

另一位博文教學獎得主是中大生命科學學院研究助理教授崔佩怡，她負責教授有關海洋生物和保育的課程，而教學宗旨是透過教學改變學生的生活態度和行為。在一個課程中，會以3個方向達致宗旨。第一，學習(We Learn)，在正式上課前，會灌輸學生上課的重要性，例如：修讀海洋生物重要性；第二，愛(We Love)，在香港中文大學海洋科學研究中心， 讓學生體驗海洋生態，當中包括培育珊瑚的活動；第三，保育(We Conserve)，讓學生關注保育海洋的重要性，繼而反思一些曾破壞環境的行為。