何志平專欄：以民主之名

美國總統上任快3周了，首日簽署了15項行政命令，閃電行動，顯示自己78歲仍能雷厲風行，迅速推翻前任的政策，安撫在大選中力挺他的各種類團體，對支持者的一個交代！可是新總統似乎忘了，特朗普在這次大選中也獲得了7,500萬張選票，是美國史上在任總統競選連任獲得最高票數，比特朗普2016年時還多出幾百萬票。也就是說，拜登急於推翻的很多特朗普的政策，其實也是有相當的民意為基礎的。而拜登在第一時間大力推出極具爭議的有：對歧視跨性別人士的規定；激進的移民改革方案；和打擊石化能源發展的環保條例。新總統在就職演說中多次強調「團結」，然而他一起步，便是進退不是，拮据為難，順得哥情失嫂意，一下子可能兩邊都不是人，他也只能先選一邊站，當然是支持着他的基本盤子大本營！

第一個100天的蜜月期，很快便會過去的了，那時候美國必須處理那「房子裏的大象」：國家社會人民分裂的緊迫問題！現在這世界強國，斷層線在不同價值取向的社會人群之間斷崖式的延伸着：共和黨人的保守路線，和民主黨人的激進自由取向；白色人種的排外心態，對比着有色人種對包容的呼喚；高科技華爾街行業的贏家，和被全球化先進技術排斥在外的失落一群；聯邦政府和地方主義的分歧；都是明顯「價值觀的鴻溝」。看樣子，誰在台上都解決不了，也不願在任內解決的幾座大山。

這天又向在美國南部的老教授請教。他一針見血的指出：「這次大選，有1億5,000多萬人投票，到今天，還有三分之一的選民，即5,000萬人，認為選舉制度和程序是大有問題的。但儘管這是眾所周知的制度缺陷，而堵塞漏洞的呼喚亦已喊了不知多少個年頭，看來這任政府都不會亦不敢動這老虎的尾巴！美國到今天，都沒有一套選民登記、選民身份證明、選票分配和提交的標準程序。有研究指出，在2020年9月，在29個州裏，登記選民比實際合資格的公民多出180萬，因為美國是沒有戶口戶籍登記制度的，人們越州移居時，在兩個州都有投票權的情況屢見不鮮。亦有些公民早已去世，但家人還可代為投票。統計數據顯示，2018年美國有1.53億註冊選民，其中超過2,000萬的登記已是過時的了。還有其他因為疫情而臨時變更的程序，更是各處鄉村各處例！這在美國本土的選舉情況和美國傲慢地強加於其他國家的民主規範有極大的落差。少為人知的一件事，是歐安組織『OSCE』，包括57個國家，世界上最大的區域安全組織，指出參與國必須遵守的人權建議，制訂選舉活動的外來觀察和監督的安排。顯然的，美國本身沒有這方面的安排而公然的違反了規定。在2016年，歐安組織的民主制度和人權辦公室的觀察監察員便無法進入17個州的投票站。2020年大選期間，歐安組織的監察員被拒於18個州，其他的州都是極不歡迎他們從旁觀察，甚至威脅逮捕和起訴他們闖進票站！」

「到了1月6日，國會山莊的流血事件，一下子抹去了美國政治精英詞彙中的『共識』一詞，使美國民主的黃金標準驟然褪色。這些只會在烏克蘭、中東國家的顏色革命中出現的場面，現在是從美國現場直播到全人類的眼底下來。明顯地，華盛頓一向明的暗的使用在其他國家的手段勾當，現在還治其身！在美國持續了多月的冷戰內戰都達到了高潮，雖然新總統力竭聲嘶的呼籲團結，但目前尚不清楚共和黨和民主黨應該如何找到共同點，而社會兩極分化，停不下來的不斷加劇。是否有一個人，一個夢，或一套永恒的美國價值觀可以再團結整個國家？」

「我們這邊近日在緬甸也發生了似曾相識的事件。以自由民主之名進行的謊言和殺戮，帶來的是遍地的苦難，滿目的瘡痍！」