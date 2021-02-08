政府刊憲12幢疫廈須強檢　分布港九新界

政府今日（8日）凌晨刊憲列出12幢新增一宗或以上新冠肺炎確診個案的大廈，要求於指定期間身處這些大廈的人士接受強制新冠肺炎病毒檢測。以為疫廈名單：

1. 元朗公園南路1號翠韻華庭第 2 座

2. 觀塘安秀道20號安泰邨明泰樓

3. 大埔大埔太和路12號太和邨愛和樓

4. 東涌逸東街8號逸東（一）邨平逸樓

5. 青衣青康路12號長康邨康祥樓

6. 大埔山賢路8號大埔寶馬山第3座

7. 洪水橋丹桂村路63號偉景園第1座

8. 元朗灰沙圍152,153&154號屏唐花園

9. 九龍城鴻運街1,3號及鵬程街2,4號

10. 屯門景新徑2號景新臺2座

11. 油麻地新填地街157-159號

12. 北角英皇道 995 號寶利大廈

任何在今年1月25日至2月7日期間曾身處上述大廈超過兩小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於2月9日或之前接受檢測；受檢人士若在今年2月5日至2月7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。