國運上吉　料經濟穩中向好

中國國運日隆，崛起之勢銳不可當，適逢今年是中國共產黨建黨100周年。黃大仙就辛丑牛年的中國國運賜予上吉籤「王勃遊滕王閣」，預示中國運程佳。堪輿學家表示，中秋節過後，中國有望恢復與各國旅遊交往，經濟順境，人民豐衣足食。

東網為中國國運求得黃大仙靈籤第6籤「王勃遊滕王閣」，屬上吉籤，籤文為「一片孤帆萬里回，管絃嘔啞且停杯，如雲勝友談風月，暢敍幽情極樂哉。」此籤仙機預示「蚕有利、名必成、行人至、家宅興、病即愈、財即盈」，問謀望則百事亨，問風水則平穩自然發。

籤中古人王勃是初唐時期詩人，擅長駢文，有「初唐四傑」的美譽。王勃出身書香世家，天生聰敏，自小就能寫詩作賦，外界盛讚他為神童。相傳王勃於14歲時探親路過南昌，適逢洪州都督閻伯嶼完成重修滕王閣，並於閣上大宴賓客。席上，閻伯嶼假意邀請賓客為滕王閣寫序，實情是希望讓其女婿寫序以顯名聲。正當眾人謙讓之際，王勃卻提筆直書，閻伯嶼見狀憤然離席，但又派人伺候王勃下筆，並回報王勃所寫文章的內容，最終閻伯嶼亦被王勃的文采折服。

堪輿學家佛隱居士表示，籤文提到的「孤帆」是交通工具，與現代的飛機、汽車一樣，他認為中國可能在牛年中秋節過後，與外國的貿易、旅遊及航空恢復正常，經濟順境，人民生活富足。他又稱，籤文中的兩句「如雲勝友談風月，暢敍幽情極樂哉」，預示中國與外國關係將變得愈來愈好。