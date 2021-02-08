憂國安法杯弓蛇影　港治安太平

辛丑牛年香港整體運程及經濟表現俱得下籤，幸本港治安表現稍有好消息，獲黃大仙賜予中吉籤「晉樂廣釋疑」，籤文涉及「杯弓蛇影」典故。堪輿學家表示，仙師預示牛年本港治安太平，港人毋須為《港區國安法》立法後的狀況「虛驚一場」，正正與仙師就港人移民潮賜予的下下籤「後主失國」互相呼應。

黃大仙就牛年香港治安賜予第80籤「晉樂廣釋疑」，屬中吉籤，籤文為「飛觴對舞幾時賒，弓影橫杯誤食蛇，猜透詩中元妙訣，泰來否極事無差。」此籤典故出自《晉書．樂廣傳》，指晉朝名士樂廣有一友人常到其家喝酒和欣賞歌舞，但後來友人久未造訪，樂廣追問原由，友人告之在其家中喝酒時看見杯中有蛇，回家後一直患病。樂廣向友人解釋杯中蛇影實為掛於牆上的角弓之影，友人聞後豁然開朗，怪病頓愈。

據官方籤書所記載，籤文所指喝酒和欣賞歌舞本是樂事，但有人將弓影誤當蛇影，惹來一場虛驚，只要明白箇中道理便毋須擔憂。此籤問家宅則預示家庭存有誤會，宜多加溝通。

佛隱居士表示，去年港人就《港區國安法》立法感到擔憂，甚至移居他方以避時政，但實施新法能為本港止暴制亂，社會回復太平，仙師是藉此籤來提醒港人不要自己嚇自己，做出錯誤決定。