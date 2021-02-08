移民如陳後主失國　無好下場

中央政府去年訂立《港區國安法》後，反修例黑暴分子打砸店舖和燒雜物堵路的混亂場面不復見。但外國政府卻對中央立法平暴說三道四，英國政府甚至公然違背承諾，上月底開放讓持有英國國民（海外）護照（即BNO）的港人，申請居留簽證，引誘他們離鄉別井，遠赴英國做二等公民。黃大仙就港人移民潮賜予下下籤，警示移民港人將有如失國的陳後主，「東奔西赴無藏息」，沒有好下場。

港人再因動盪政治局勢掀起移民潮，仙師對此贈予第65籤「後主失國」，屬下下籤，籤文為「隋滅陳時戟伐紛，都因妖媚閉明君，東奔西赴無藏息，井裡胭脂隱玉人。」此籤典故出自《隋書》，南北朝時期，位於江南的陳國國富民強，但陳國末代君主陳叔寶即位後昏庸無能，終日沉迷酒色，即使百官在朝堂啟奏時，陳叔寶仍將寵妃張麗華抱在膝上共議國事，朝中佞臣亦乘機弄權。其時，隋文帝攻打陳國，陳叔寶自恃有天險可守，繼續喝酒作樂，不理戰事，終被隋軍直搗黃龍。

眼見敵人殺入宮殿，陳叔寶手足無措，當朝尚書勸他正衣冠，禦正殿以見隋軍，但他堅持逃走，攜同一眾寵妃東奔西赴，卻難以尋覓藏身之所，眾人慌不擇路，選擇跳入井中躲藏，但最終仍被隋軍俘虜。至此，陳國滅亡，史稱陳叔寶為「後主」。

根據官方籤書所載，此籤玄機為「莫因享樂與浮名導致身敗名裂。」佛隱居士表示，仙師警示港人若為避時政而選擇遠走他方，但外國始終不如家鄉，港人到達當地後未必能夠適應，就業亦有困難，呼應籤文中的「東奔西赴無藏息」。他稱，仙師透過籤文勸喻港人應考慮清楚，勿被「妖媚」唆擺而做錯決定，否則沒有好下場。