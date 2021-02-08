東方日報A1：港又下下籤　牛年兇險　換人求變

新冠肺炎疫情爆發逾年仍繼續纏擾本港，上萬名市民不幸染疫，失業率更衝破16年來高位，市面百業蕭條，港人冀望鼠去牛至能夠否極泰來，可惜未來或許每況愈下。東方報業集團按習俗在辛丑牛年來臨前，擇吉日到黃大仙祠求籤問卜，本港曾於猴雞狗3年獲仙師賜予下下籤示警，隨後的豬鼠兩年得中籤運勢回升，但牛年運勢再走下坡，仙師賜予下下籤「孔子聞衛樂」，示警政府應換人求變，若繼續倒行逆施，社會紛擾將未止，港人前路迷茫。經濟樓市則得中下籤「莊周活鮒魚」，揭示牛年股市樓市或如一潭死水，政府與其苦等他方之水湧港續命，不如當機立斷為樓市撤辣，窮變則通。

本港於辛丑牛年的整體運勢，獲黃大仙賜予第93籤「孔子聞衛樂」，屬下下籤，籤文為「鄭衛之音不忍聽，淫風販俗國將傾，令人深入迷津路，所奏全非古樂聲。」說聖人孔子於春秋時期周遊列國，廣收3,000弟子，有教無類，獲後世尊為萬世師表，其時春秋各國發展音樂，當中齊國推崇用於祭典的雅樂，但鄭國及衛國卻鍾情民間音樂。孔子喜雅樂而惡鄭聲，形容鄭衛之音偏離正途，委靡不振，實屬「亡國之音」。《論語》陽貨篇記載孔子曾說：「惡鄭聲之亂雅樂也，惡利口之覆邦家者。」即孔子厭惡有人用鄭聲擾亂雅樂，亦厭惡有人用妖言顛覆家邦。

參考由管理黃大仙祠的嗇色園出版的《黃大仙靈籤正解》，第93籤問運程需凡事小心；問事業不宜冒險，勿走捷徑；問家宅則多是非，長輩應小心教育下一代，慎防其誤入歧途。

黃大仙解籤樓內的堪輿學家佛隱居士拆解籤文玄機，指牛年本港社會將充滿是是非非，閒言閒語，而籤文中的「國將傾」3字則代表香港運程不佳，新冠肺炎疫情及高企的失業率仍然困擾市民，令港人感到前路茫茫，不知方向。居士指，孔子是聖人，出入各國游說，而鄭衛之音是鄭國和衛國的音樂，預示問題是來自政府，庸官倒行逆施，決策不聽民意，獨斷獨行，弄得市民不開心。

經濟樓市的前景亦未見明朗，仙師賜予第71籤「莊周活鮒魚」，屬中下籤，籤文為「涸轍之中鮒困之，窮通自可卜當時，若能引得西江水，他日成龍未可知。」此籤典故出自《莊子》外物篇，相傳莊周家貧，曾向監河侯借糧，對方答應得俸祿後借他300錢。莊周卻說，他在途中見一條小魚困在車輛壓成的水坑中，小魚稱自己是東海的臣民，冀獲莊周賜予斗升之水活命；莊周答應小魚將引西江之水為其解困，小魚卻說待西江水到來之時其已變成魚乾。

官方籤書指第71籤乃凶象，環境非常艱難，暫時無助；求財者財運差，借錢難；求事業者則事業艱難、困苦，待業者需再等待，在職者環境惡劣；運勢屬天時地利俱不濟事，必須忍耐，爭取人和。佛隱居士指籤文預示本港牛年經濟不景，市民生活受到困擾，他稱籤文中的「西江水」或許與美國有關，假如美方不再打壓中港，經濟可能出現轉機。

事實上，籤文典故早已道出本港經濟不能依賴「遠水」來救「近火」。社會早有不同聲音促請政府撤銷樓市辣招，激活住宅交投，但政府只願意就工商舖成交撤辣，仍堅拒摘去樓市的「緊箍咒」。

地產及建造界議員石禮謙曾指，額外印花稅的原意是壓抑樓市需求，惟現時市道已經「死晒」，市民失業、消費能力大跌，政府仍然不願撤辣。他批評政府往往要等到「乜都冇晒、水浸眼眉」才放寬政策，例如早前銅鑼灣波斯富街、旺角彌敦道等「吉舖湧現」，才願意撤銷工商舖的辣招稅，為時已晚。

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