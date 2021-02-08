港法治「岳飛遇害」　市民怒呼鄭若驊下台

本港法治沉淪，禍港分子屢獲法庭放生，甚至可以遠走他國繼續逍遙法外，律政司司長鄭若驊對此難辭其咎。鄭若驊民望長期「墊司底」，被外界揶揄為「避政司司長」，其豬年仆倒倫敦街頭後仍不知悔改，鼠年繼續操弄法治，倒行逆施，就連黃大仙亦看不過眼，就本港法治批予下下籤「岳飛遇害」嚴斥訓示。古有12道金牌終召回忠臣，但今日東方就壹傳媒黎智英刑恐記者案，兩年來17度發信卻只獲敷衍回應，籤文暗喻司法及律政界內有奸臣秦檜，一手將法治推落懸崖，學者更促鄭若驊問責下台，否則全港老少同哀。

早於庚子鼠年，仙師已就法治賜予第97籤中平籤「康順釣魚」，警告鄭若驊勿再「隱士扮漁翁」，應該履行其身為律政司司長的職責，為本港法治把關。

然而，鄭若驊似乎沒有將仙師善語聽入耳，繼續「扮工避政」，終令仙師今年對其批下第61籤「岳飛遇害」，屬下下籤。籤文為「十二金牌速召回，奸雄設計幾時灰，可憐一旦功勞散，老少扶車不斷哀。」此籤典故出自《宋史˙岳飛傳》，指南宋年間，金兵大舉入侵中原，但屢被岳飛所敗。正當岳飛大破金兵，直搗黃龍，準備救出徽欽二宗之際，主張與金人議和的南宋宰相秦儈私通敵國，設計誓殺岳飛。

岳飛終於被12道金牌從陣前緊急召回，班師返京後隨即鋃鐺入獄，更被以「莫須有」的罪名處死。驅逐胡虜的偉業，最終功敗垂成。根據官方籤書所載，此籤「失天時、地利、人和」，凶險至極。佛隱居士解釋，籤文暗示牛年本港法治繼續沉淪，不公義的司法將為市民帶來壞影響，鄭若驊責無旁貸。他又指，岳飛為人忠良，代表本港公正的司法，可惜遭到奸臣所害，代表本港法治已死，而一手摧毀法治的正是司法界敗類，「就好像秦檜是當時的宰相，他『揸莊話事』，害到岳飛雞毛鴨血。」居士稱，本港必須改革司法制度，法治方可起死回生。

根據今年一月份的政府官員民調查結果，上任後一直醜聞纏身的鄭若驊民望繼續「墊司底」，其評分僅得19.7分，較去年12月下跌0.2分。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強曾批評，鄭若驊工作表現未如理想，經常「龜縮」做「鍵盤戰士」，懶做法例解說工作，其治下的律政司就反修例風波案件的檢控工作進展奇慢，認為鄭若驊必須退位讓賢、問責下台。他舉例，本港有不愛國之人士逍遙法外，多年來愛國愛港的東方卻遭受迫害，如黎智英刑恐東方記者案拖逾兩年，東方17度去信申訴屢被律政司虛應，而籤文亦給政府警號，當局應引以為戒，不能迫害忠良，亦應重用賢能。

針對原審法官經常出錯，輕判放生黑暴分子，司法覆核機制遭人濫用來企圖推翻政府政策等情況。社會各界對改革司法的呼聲愈趨強烈，包括要求增設量刑委員會、成立司法人員行為調查辦公室、要求法律援助署監察濫用司法覆核情況、要求政府規定各級法院法官不得擁有外國居留權，以及去除具殖民地文化的儀式，規定法官不得佩戴假髮等，惟政府及司法機構對改革一事仍舊置若罔聞。