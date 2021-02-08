陳肇始抗疫不力　中秋過後疫情始有望脫險

庚子鼠年，本港爆發嚴重鼠患，碩鼠在多區散播疫症，大鼠戊型肝炎確診個案屢創新高，加上新冠肺炎疫情來襲，過萬人不幸染疫。市民祈求辛丑牛年本港瘟疫能夠消退，獲黃大仙賜予中吉籤「文公祭鱷魚」。堪輿學家指出，新冠肺炎疫情有望於牛年農曆10至12月解決，但籤文典故涉及韓愈寫文章驅散鱷魚，或許暗示高官抗疫紙上談兵，最終要靠內地出手打救。

黃大仙就牛年本港衞生情況賜予第69籤「文公祭鱷魚」，屬中吉籤。籤文為「忠義存心官十載，年豐民樂惠難忘，鱷魚毒害都能息，禱告長江北海王。」此籤古人為唐代文學家韓愈，他因寫文章反對皇帝恭迎佛骨至長安而被貶往潮州做刺史。其時，潮州沿海有鱷魚為患，傷及人畜，韓愈便寫《祭鱷魚文》，並向上天禱告，勒令鱷魚遷徙。

據官方籤書所載，此籤問健康則健康無礙。堪輿學家佛隱居士表示，籤文中「鱷魚毒害都能息」，預示困擾本港逾年的新冠肺炎疫情得以解決，但相信將是中秋節過後才有望實現。籤文另一句「禱告長江北海王」，預示本港在抗疫上或要尋求內地協助。

面對政府抗疫不力，政圈有聲音要求撤換食物及衞生局局長陳肇始，另覓賢能帶領本港抗擊疫魔。堪輿學家周漢明說，籤文雖無明確指出陳肇始的去留，但籤文典故是韓愈寫文章來驅散鱷魚，預示高官於防治鼠患和新冠肺炎疫情只識紙上談兵，未有做實事。他又指籤文有「北」字，該字於術數上代表農曆10至12月，預示本港疫情屆時有望解決，重新通關。