中美忽陰忽晴　全球政經動盪

中國經濟近年飛速發展，其國際影響力愈發舉足輕重，惹來西方國家企圖圍堵。隨着美國總統由特朗普換成拜登，外界關注歷時4年的美國對華強硬外交政策會否軟化，修補雙方現時撕裂的關係。黃大仙就辛丑牛年中美關係走向，賜予上吉籤「明皇遊月殿」，預示中美雙方最終都會重修舊好，但過程中仍需事事小心。堪輿學家指農曆10月後，中美領導人或有機會碰面。

中美關係好壞將影響全球政治及經濟格局，黃大仙就牛年中美關係賜予第15籤「明皇遊月殿」，屬上吉籤。籤文為「仙槎一葉泛中流，月殿蟾宮任爾遊，盈耳霓裳聲漸歇，詩酒吟飲幾時休。」此籤古人是唐玄宗李隆基，傳說有一年中秋，李隆基在宮中賞月，要求在座的道長帶他遊月殿，道長將法器化作玉橋，並攙扶皇帝上橋漫步至廣寒宮。李隆基在玉桂樹下聽仙女奏樂，看仙女跳舞，並將曲調和舞步記於心中，回宮後編成《雲裳羽衣舞》和《紫雲曲》。

據官方籤書所載，此籤只道繁華快活之象，唐明皇遊月宮，詩酒歌舞不斷。求得此籤，雖然環境極佳，事事如意，但小心得意忘形，樂極生悲。堪輿學家佛隱居士表示，籤文中的「詩酒吟飲」代表朋友之間觥籌交錯，美國新任總統拜登上場後，會與中國修補關係。

另一名堪虞學家周漢明亦稱，籤文描述的景象美好，若問中美兩國關係，將朝好的方向發展。籤文中的「月」字，於術數上象徵農曆10月之後的月份，他估計農曆10至12月，中美領導人有可能碰面，不排除有正式外訪安排。但他亦提醒中國需小心提防美國、歐盟、澳洲及英國等國家，針對內地一些議題來一唱一和，大打「口水戰」，呼應籤文中的「詩酒吟飲幾時休」。

事實上，美國新政府上場一個月來，談及對華政策時，初時仍採用強硬措詞，例如國家安全顧問沙利文曾揚言，美國政府應讓中國在香港、新疆及台灣問題上付出代價；又例如財長耶倫將中國定性為美國最重要的戰略競爭對手，更揚言會運用一切可用工具來打擊中國的不當行為。

不過，近日美方口風似有軟化，新任國務卿布林肯上月底就任後曾提到：「中美可以說是世上最重要關係」，他承認雙方存在競爭，但強調亦可互相合作。