林鄭獲「唐天寶評花」　促收斂多做實事

港府問責班子的運勢好壞，將直接影響本港興衰。黃大仙賜予特首林鄭月娥中吉籤「唐天寶評花」，有堪輿學家勸喻她收斂好鬥性格，多做實事；而政務司司長張建宗則得上上籤「姜公封相」，牛年前景光明；但財爺陳茂波得中吉籤「陶淵明辭官」，工作事不如意。

特首林鄭月娥獲仙師賜予第44籤「唐天寶評花」，屬中吉籤。籤文為「滿園春色鬦新𥺁，意似爭妍奪國香，到底是誰居麗首，牡丹艷冠百花場。」堪輿學家佛隱居士指，林鄭性格好鬥，籤文提及百花爭艷，「可能有人出來和她鬥」，但居士籲她應多做實事，「香港要管得好，一定要做實事，辦不到事，鬥來亦無用。」另一堪虞學家周漢明亦指，林鄭或許會為爭取連任而刻意做一些政績，有機會獲上級讚賞。

政務司司長張建宗則求得第1籤上上簽「姜公封相」，籤文為「靈簽求得第一枝，龍虎風雲際會時，一旦凌霄揚自樂，任君來往赴瑤池。」據官方籤書所載，得此籤者前景光明，但路途或有暗湧。佛隱居士指，在《封神榜》裏「姜太公封神，封剩自己」，認為張建宗未必能於政途上更進一步。

財政司司長陳茂波則得第38籤中吉籤「陶淵明辭官」，籤文為「歸去來兮仕官閒，室堪容膝亦為安，南窗寄傲談詩酒，倚杖徘徊飽看山。」佛隱居士表示，籤中古人陶淵明官場失意，最終辭官歸隱田園，代表陳茂波工作上有阻礙，事不如意，有可能萌生退念，「無官一身輕。」

辛丑牛年本港將舉行立法會換屆選舉。仙師就本港政治賜予第68籤中吉籤「姜公遇文王」，籤文為「久抱凌雲志未舒，荷竿渭水釣遊魚，文王千里求賢士，滅紂興周任意如。」佛隱居士解釋，此籤暗示立法會選戰將有明爭暗鬥，但有志之士終能一展抱負，正如姜太公獲周文王賞識。周漢明則指，姜太公年屆古稀才出山助周文王打天下，籤文暗示年長或資深議員或能連任。