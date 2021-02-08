澳門下下籤　新歲走下坡　2美資博彩公司或失賭牌

庚子鼠年澳門及香港同受新冠肺炎疫情衝擊，但澳門防控疫情得力，已與鄰近的珠海市恢復人員往來。各界關注澳門於辛丑牛年運勢如何，以及即將重新審批的賭牌花落誰家。黃大仙賜予下下籤「東施效顰」，預示澳門牛年經濟不景，缺乏旅客到訪。堪輿學家表示，籤文更警示現時3個持有澳門賭牌的美資博彩公司，可能會失去兩個賭牌。

黃大仙就澳門牛年運勢賜予第59籤「東施效顰」，屬下下籤。籤文為「涴溪紗女美無雙，媚至吳王國破亡，最惱東施效顰笑，山雞豈可勝鸞凰。」此籤典故出《莊子•天運》，春秋戰國時期，吳國幾乎滅了越國，及後越王向吳王獻上美女西施，而吳王得西施後荒淫迷亂，導致吳國終被越王所滅。《莊子•天運》亦提到西施患心病而皺眉，獲里巷的人讚美，里巷有一醜女名叫東施，亦模仿西施皺眉，結果嚇得眾人躲逃。

據官方籤書所載，此籤運程一般，問財運則正財平穩，但無偏財。然而，澳門經濟主要靠賭業支撐，賭博收入亦屬於偏財。堪輿學家佛隱居士表示，澳門得此籤代表經濟將走下坡。至於現時「3主3副」的澳門賭牌將於2022年屆滿，外界關注當中3個由美資博彩公司持有的賭牌，於中美關係緊張的環境下會否獲得延續。

堪輿學家周漢明則稱，籤文中的首句「涴溪紗女美無雙」暗藏箇中玄機，當中的「美無雙」暗示美資有可能失去兩個澳門賭牌，但因賭牌分配屬於重大政策，受國家政策影響程度甚深，假如中美關係發展良好，亦可能令美資獲延現有賭牌，變為「美無傷」。