東方民調：專家指封區零確診不代表安全

港府近日多次突襲封區，但大多數「食白果」未能揪出新冠肺炎隱形患者，原因之一疑與港府胡亂封區有關，部分區域過去14天僅一宗個案，又有大廈完成強制檢測後又被圍封。對港府一意孤行頻密封區，有區議員狠批措施擾民兼無成效，質疑港府落錯藥。

港府1月23日凌晨起首次封區，佐敦新填地街一帶居民被禁足逾一日，直至25日清晨始獲解禁。該行動合共有7,000人被強制檢測，找出13宗確診個案。翌日，港府疑在民怨載道下改變策略，突擊圍封油麻地碧街，但封鎖範圍縮小，僅4幢大廈，時間縮短至12小時，惟330名檢測者中僅找到一宗個案。

港府隨後持續小規模封區，包括圍封北角東發大廈，以及一日內圍封藍田麗港城及油麻地部分大廈，惟均未能找出確診者。雖然無功而還，但港府仍宣布「加辣」，一連10日頻密封區。

連日封區行動中，至今已多次結果是「零確診」，早前原本發現一宗初步陽性個案，最終證實是有抗體的康復者；另一宗不確定個案最終證實為陰性。多次「食白果」，封區準則亦引起專家及社會質疑。

事實上，有部分區域過去14天僅一宗確診；亦有大廈數日前才完成強檢又再被圍封，有受影響商戶指已做了3次檢測，短時間內驗完再驗，當局行動被轟多餘及沒有意義。

油尖旺區淪為重災區，短短兩周多處被圍封，但成效無寸進。油尖旺區議會副主席余德寶批評封區行動擾民，且勞民傷財，令居民相當煎熬。有居民因強制檢測、僱主要求等，一周內做了5次檢測，質疑港府落錯藥，應針對高危群組做檢測。

呼吸系統專科醫生梁子超則認為，港府突襲封區可檢測的人數少，對控制疫情成效低；加上確診個案正在下跌，圍封行動或難找到確診個案。他又批評單靠封區去截斷傳播鏈，無科學根據，而病毒有潛伏期，此刻未能找到確診個案，不代表安全。若港府以為零確診就已達到小區清零，是誤導市民，令大家放下戒心，隨時致疫情反彈。