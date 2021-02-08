東方民調：港府抗疫一年廢策盡出　進退失據

第4波新冠肺炎疫情持續逾兩個月仍未遏止，港府驟然宣布更嚴厲防疫措施，包括一連10日頻密突擊封區，惟有關行動已多次「食白果」，劣評如潮。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者質疑頻密封區成效，批評港府抗疫無計可施，藥石亂投，勞民傷財，認為相關行動成效不彰，當局須改變策略。受訪者亦不滿港府抗疫一年，仍進退失據，防疫措施未能快狠準，坦言寧願做全民強制檢測，長痛不如短痛。

香港疫情瀕失控，自詡防疫滴水不漏的港府，在連續封區行動均無功而回、無法找到確診個案下，驟然宣布防疫「加辣」措施，以應付農曆新年來臨的疫情高危期，望新春後受影響行業可望復業、學生可復課。新招包括2月1日起至10日（年廿九），每日都有突擊封區安排；而強檢門檻亦再降低。惟至今多次封區均「食白果」，引起專家及社會質疑，港府則死撐，指連串封區行動找不到新確診個案是「好指標」，證明第4波疫情有下降趨勢，又稱港府不會以找到多少宗確診個案來衡量行動成效。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問358名18歲或以上市民，結果顯示，對於連續封區未能揪出確診者，港府仍堅持一連10日頻密封區，30%受訪者轟行動如做騷，藥石亂投；24%直指寧願做全民強檢，長痛不如短痛；20%質疑做法欠科學數據。

多次封區均沒有找出確診者，對港府靠單次封區斬斷傳播，48%受訪者批評勞民傷財，惹民怨；23%斥不切實際，須改變策略；10%炮轟雷聲大雨點小，成效不彰。

部分區域過去14天僅一宗確診個案；有大廈已強檢亦再圍封，45%受訪者質疑港府胡亂封區，欠準則；20%直指訊息混亂，市民無所適從；17%轟做法擾民，多此一舉。

港府回應封區食白果，指「零確診等於成功」，35%受訪者批評港府抗疫掉以輕心；28%形容說法危險，是誤導市民；13%憂相關言論降低社區警覺，釀二次爆發。

港府利用驗污水，輔助監測疫情，但目前每天僅可以檢測20多個採樣，37%受訪者認為，港府應外判相關工作，提高檢測量；34%批評檢測能力低，進度慢；18%促當局增購儀器補鑊。

抗疫一年，作為指揮防疫工作的主要官員食物及衞生局局長陳肇始，民望創新低，39%受訪者批評防疫措施未能快狠準；36%直指失職官員應問責下台；11%斥無計可施，抗疫只識靠嚇。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府頻密封區行動雷聲大雨點小，多次行動均未能揪出隱形患者，質疑當局胡亂封區欠準則，而影響成效。受訪者亦不滿港府過去一年抗疫表現，認為失職官員應問責下台。