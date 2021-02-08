港府封3區強檢　紅磡及鰂魚涌共發現4宗初步確診

政府昨日(7日)晚上將旺角海富苑海裕閣、鰂魚涌惠利大廈及紅磡長樂大廈列為「受限區域」，居民需禁足強檢，目標在今日(8日)早上7時左右完成行動。政府最終在早上7時30分完成3區檢測，檢測共約2,370人後，已在紅磡長樂大廈發現1宗初步確診個案，鰂魚涌惠利大廈亦發現3宗初步確診。

政府稱，紅磡長樂大廈「受限區域」強制檢測行動在今晨約6時30分完成；截至昨日下午11時30分，該大廈約370名居民接受檢測，其中發現1宗初步確診個案。政府在該受限區域內派員到訪178戶，當中25戶沒人應門。

長樂大廈附近有多間殯儀館，就東網記者所見，大廈旁的老龍坑街在今晨近3時已經解封通車。

旺角海富苑海裕閣則於今晨約7時完成強檢；截至今日凌晨2時，該大廈約1,140名居民及訪客接受檢測，當中有小部分樣本檢測結果仍在核實中。政府在此受限區域內派員到訪597戶，當中60戶沒人應門。

鰂魚涌惠利大廈今晨約7時30分完成強檢；截至今日凌晨2時，約860名居民接受檢測，當中有3宗初步確診個案，小部分樣本檢測結果仍在核實中。​政府在此受限區域派員到訪443個住戶及商鋪，當中96個住戶及商鋪沒人應門。