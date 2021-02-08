Dr.東：新界東聯網乳科中心設一站式治療　縮乳癌病人輪候時間

乳癌為本港女性常見癌症，愈早介入治療，存活率愈高，惟無了期的輪候及來來回回的轉介是公立醫院的常態，新界東醫院聯網去年在北區醫院成立乳科中心，讓新界東的乳科病人集中到中心進行一站式的檢查、診斷及術後護理，減省病人轉介的過程及舟車勞頓的時間。新安排較以往流程讓病人至少縮短一至兩星期的輪候時間。

現年60歲的何女士廿年前患上乳癌，輾轉到過兩間公立醫院接受外科手術及化療，去年左上肢水腫，被診斷為手術後遺症淋巴水腫復發，但治療過程一波三折，經歷兩次轉介後才在新界東醫院聯網乳科中心得到治療。

新界東醫院聯網乳腺外科服務主任蔡綺琪表示，以往有高度疑似乳癌的病人，遞交轉介信後，會由顧問醫生進行分流到乳科新症診所，再排期乳房造影檢查，病人需要經歷多重步驟，疲於奔命才獲得適切治療；而處理後遺症的排期及轉介程序亦類近。

新建的乳科中心在接收病人的轉介信後，在12個工作天內會見病人進行乳科護理評估服務，亦會為病人提供診症及乳房造影。中心每周會舉行跨專科會議，包括外科、腫瘤科、整型外科，病理學科等，新界東醫院聯網整形外科專科醫生譚亦媛說，會上會討論乳癌病人治療方案，按病人的病情分配到合適醫院，該聯網有北區醫院及威爾斯親王醫院提供乳科服務，前者提供外科手術治療，後者主要提供化療及電療。而乳科中心去年9月28日投入服務後，會議共討論逾400宗病人個案。

若病人出現淋巴水腫等後遺症，中心亦有乳科護士為病人提供治療。新界東醫院聯網乳腺外科顧問護師陳頌詩稱，淋巴水腫可能在病人完成手術廿年後才出現，中心設有空氣波壓力治療儀，可促進血液及淋巴循環，舒緩病人病情。

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