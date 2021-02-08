首批接種疫苗院舍住過百人　業界料最終每間僅數十人參與

港府正籌備新冠肺炎疫苗接種計劃，冀本月起可在安老院舍、公營醫院、私家醫院和診所等為市民接種，安老院舍方面，政府計劃以先導計劃方式為10間院舍長者接種。安老服務協會主席陳志育表示，政府接觸的都是較具規模的院舍，有關院舍入住人數逾百人，待政府發邀請信後，院舍會逐一查詢院友及其家屬意願，料最終每間院舍或僅數十名院友接種。

陳志育在一個電台節目中表示，不少院友及家屬均希望了解更多疫苗的資料，包括會否出現副作用等再作決定，又指部分人對滅活技術的疫苗較安心，認為副作用可能較小，但他認為首批到港的BioNTech疫苗雖非採用滅活技術，但相信安全性應該無問題。

他指，當局會安排外展醫護人員先到院舍視察環境，以及了解有關長者的身體情況是否適合接種。他續稱，疫情下院舍長時間停止探訪，期望接種疫苗後，可以恢復探訪安排。

對於長者接種疫苗先導計劃，港大感染及傳染病中心總監何栢良指，預計當局定出10間院舍率先接種是考慮到人手及運送問題，與院舍當區是否有疫情未必有很大關係。現時歐美國家已有數千萬人接種BioNTech疫苗，他認為長者在院舍接種疫苗的安全系數很高。