港府研要求工友定期檢測　何栢良質疑成效不及圍封爆疫地盤

本地多個地盤相繼爆發新冠疫情，其中機場三跑工地群組持續擴大，截至昨日(7日)已累計27人確診。消息指，港府正與建造業界商討，擬要求地盤工人定期檢測及持無染疫證明方能進入工地。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(8日)在電台節目表示，該地盤自1月中發現首宗個案以來，一直有傳播鏈，至昨日(7日)仍有發現病例，質疑當局未有圍封地盤及作現場調查，以了解工友是否因環境污染或交通傳播被感染。

何又認為，要求地盤工人接受定期檢測對防疫有一定幫助，惟病毒有潛伏期，即使工人每周一檢，仍有機會將之傳播到社區，成效遠遠不及圍封發現確診個案的地盤，並即時要求有關人士作強制檢測。他又建議，當局應避免僅向工人派樣本樽，應在較大的地盤工地設流動檢測站或流動檢測車，至於小型工地則可要求工人到社區檢測中心採樣。

職工盟建築地盤職工總會理事長徐煒榤認為，部分承建商去年底起，已要求工人出示無染疫檢測證明，惟承建商的要求不一，或要求工人3日一檢，亦有要求半個月1檢。他認為政府應考慮劃一工友檢測結果有限時間。由於工友工作時間長，難以在中午檢測，建議當局思考如何處理從事幾個地盤的工人檢測安排，同如工人某地盤檢測後，有關結果能否適用於另一地盤。

香港建造業移動機械及維修從業人員工會副主席則承認，要求工人每7日做一次檢測有少許麻煩，但業界支持開工前要出示無染疫證明，認為可令工人安心。他建議當局安排流動檢測車到地盤，避免工人因檢測而停工，並期望政府可補貼部分檢測費用。