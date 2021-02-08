映灣園悅濤軒3期9座增3確診　5間食肆上疫榜

本港昨(7日)增27宗確診個案，累計病例達10,636宗。衞生防護中心資料顯示，昨單日多3名確診者居於東涌映灣園悅濤軒3期9座，且再多5間食肆有確診患者到訪，其中觀塘順利邨茗港酒家自疫情以來已第三度上榜，去年7月及12月亦曾有確診者到訪。

防護中心資料顯示，昨再多5間高危染疫食肆，曾有確診者光顧，包括鰂魚涌菖莆亭、元朗豐年樓圓老爺雞煲小廚、元朗老闆火鍋冰室、觀塘順利商場1期茗港酒家，以及觀塘安泰商場名舫酒家。

一名60歲男子，居於觀塘安泰邨明泰樓，曾於潛伏期內到訪觀塘順利商場1期茗港酒家，以及觀塘安泰商場名舫酒家，在本月2日發病；另一名33歲男子，居於洪水橋偉景園1座，曾先後到訪鰂魚涌菖莆亭、元朗豐年樓圓老爺雞煲小廚、元朗老闆火鍋冰室。此外，他亦曾到訪元朗文惠苑，而早前一名29歲、居於元朗富來花園的女確診者，亦到過該處。

此外，東涌映灣園悅濤軒3期9座昨單日多3人確診，包括一名3歲男童，3名患者均無病徵，屬本地感染群組相關個案；一名25歲男子同時報稱居住天水圍嘉湖山莊景湖居12座，以及土瓜灣鴻運街3號，屬機場三跑地盤群組。