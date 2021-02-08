網台主持傑斯涉煽動罪提堂　因病留醫缺席聆訊

網台D100 Radio主持人傑斯，涉嫌在節目中發表煽動性的言論，被控4項作出具煽動意圖的作為罪，案件今（8日）在西九龍法院提訊，並由《港區國安法》指定法官蘇惠德審理。被告留院缺席聆訊。控方指，被告昨晚要求送往東區醫院，至今日醫生巡房後，表示因被告本身的病情，明天才可評估病情。法庭遂把案押後至2月11日再訊，若被告可提早出院，則會隨即被帶上法庭。候訊期間被告須還押警方看管。

52歲被告傑斯（原名尹耀昇），報稱任職網台主持。他被控於2020年8月8日，在香港連同其他人作出具煽動意圖的作為，即在一個網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

其餘3罪指被告於2020年8月15日、9月5日及10月10日，在香港連同其他人，作出具煽動意圖的作為，即在一個網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視中華人民共和國政府及香港特別行政區政府或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項，引起香港居民間的不滿或離叛，或慫使他人不守法或不服從合法命令。