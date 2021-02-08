屯門稔灣擬建第2座垃圾焚化爐　環團轟政府無做好減廢

政府今日(8日)會發表《香港資源循環藍圖2035》。消息指，政府打算興建第2座垃圾焚化爐，以紓緩堆填區壓力，初步選址位於鄰近屯門堆填區的稔灣。環團炮轟政府未有積極做好減廢，反而再建垃圾焚化爐來浪費可再用資源及公帑，形容政府做法簡直「荒天下之大謬」。

現時屯門曾咀稔灣路有一個污泥焚化爐正在營運，而政府亦正在石鼓洲填海興建一個垃圾焚化爐，有指該焚化爐的啟用日期將由2024年延至2025年。規劃中的垃圾焚化爐尚未完工，但政府已經構思興建第2座垃圾焚化爐。

環團「綠惜地球」環境倡議總監朱漢強批評，政府在源頭減廢的表現不合格，令大量可重用資源被棄置在堆填區，現時若再興建多1座垃圾焚化爐，只會令政府更加不積極推動減廢，實在難以接受，他認為政府此時應爭取議會支持，盡快通過垃圾徵費方為上策，「把這麼多的資源拿去燒，還包裝成這樣做是轉廢為能，簡直荒天下之大謬。」他估計，第2座垃圾焚化爐造價最少達到100億港元。

另外，據悉政府擬淘汰即棄塑膠餐具，並將中央收膠計畫的規模擴大。朱漢強認為，即棄塑膠餐具和即棄發泡膠餐具的每日棄置量約合共200公噸，只佔廢膠每日棄置量的約10%，他促請政府推出全盤策略以處理廢膠垃圾，而非只着眼於處理某類型的垃圾。