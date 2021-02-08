議員批規管動物買賣法例阻嚇性不足　市面非法販賣仍猖獗

為了規管動物買賣，政府在2017年修例了《公眾衞生（動物及禽鳥）（售賣及繁育）規例》（第139章）。修例後，截止去年12月，動物售賣商持牌所出售的狗隻數目為5,210隻，惟議員質疑市面上的售賣狗隻數目更多，懷疑涉及非法售賣的情況仍然猖獗，而罰則雖然提升，但阻嚇性不足。

立法會食物安全及環境衞生事務委員會的動物權益相關事宜小組委員會，今（8日）討論上述條例修訂後的落實情況。根據食物及衞生局提供的數字顯示，截至2017年3月，動物售賣商持牌所出售的狗隻數目在過去24個月為7,974隻，而截止去年12月，則為5,210隻。

議員陳克勤表示，以他觀察，市面上出售的狗隻數目比政府的數字多，可見非法售賣的情況仍然嚴重。他又指，網上非法售賣動物情況猖獗，而且現時未有規管貓隻繁殖，可見法例上仍需改善。他亦關注自稱「假領養」，實質是賣動物的情況。

漁護署助理署長（檢驗及檢疫）、獸醫薛漢宗解釋指，署方人員會主動巡查網上銷售動物渠道，過去不少定罪數目均由署方人員主動巡查時發現，現時可見有關廣告已經減少。

另外，因違反第139B章條例與狗隻出售及繁育相關定罪案件數目，由2015年4月至去年12月期間，共有97宗，其中92宗是在條例修訂之後。食衞局副秘書長(食物)吳麗敏指，刑罰在修例後已大為提升，例如無牌售賣狗隻由2,000港元提升至10萬港元，而違反牌照或許可證附加條款者亦由罰款1,000港元，提升至5萬港元。

不過，議員鄭松泰質疑，非法銷售動物者的收益可觀，質疑罰則的阻嚇性低。