灣仔鼠患未根治　食環署被斥帶頭放軟手腳

食物環境衞生署街市衞生情況欠佳，鼠患問題嚴重卻長年未有改善。有政黨今日(8日）公布最新調查，顯示近62%受訪者不滿灣仔區食環署街市的環境衞生狀況，有近32%受訪者指發現區內有鼠患滋擾。該黨批評食環署帶頭放軟手腳，對區內垃圾與雜物堆積、鼠患及污水問題視若無睹，促署方檢視內部工作機制有否存在漏洞、卸責或敷衍情況。

民建聯灣仔支部上月6日至30日就該區食環署轄下街市、熟食中心街道、鼠患等問題，以電話調查成功訪問了587名市民。有近51%受訪者發現區內垃圾及雜物堆積，亦有23.2%受訪者認為後巷需要加強清洗。

該黨灣仔支部副主席周潔冰指區內人口稠密，食肆、舊樓及私樓林立，惟鼠患問題嚴重，不少大廈天線被老鼠咬斷，區內後巷亦有不少積水及紙皮，有人未有妥善處理污水及食物殘渣引來老鼠出沒。她批評食環署未有做好滅鼠工作，導致鼠患問題持續出現，嚴重影響市民生活。她稱現時殺滅一隻老鼠平均需要4,000多港元，質疑食環署未有做好滅鼠工作以配合政府抗疫工作，促署方細分區域清潔指數並引入海外新式滅鼠科技，又指政府已撥8,000萬港元予地區進行地區清潔工作，認為署方需與其他部門作更好配合。

另外，區內街道不時有垃圾與雜物堆積，該黨議員張國鈞指，由於家居垃圾及建築廢料分別由食環署及環境保護署負責，當街上同時出現兩類垃圾時，相關部門只處理自己負責的垃圾，減慢清理工作進度。他指政府部門執法上出現系統性問題，導致市民認為部門權責不清、成效不彰。另外，該黨灣仔支部主席鍾嘉敏亦指，區內不時有外傭在公共場所聚集進食，更有人明火煮食，環境衞生情況惡劣，即使與食環署或康樂及文化事務署投訴亦未見改善。她指根據政府數字，截至上月初有245名在港外傭確診新冠肺炎，她憂慮外傭或成為傳播源頭，促跨部門有更好的協作處理人群聚集問題。