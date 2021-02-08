議員斥僅下調職津工時一半難紓困　羅致光建議申請綜援

新冠肺炎重挫經濟，港府擬放寬在職家庭津貼門檻，援助開工不足的打工仔。立法會福利事務委員會今日（8日）討論有關事項，有議員批評當局「做啲唔做啲」，僅下調職津基本工時要求一半至72小時，而高額津貼仍維持於192小時，相信不少基層難領高額津貼。另有議員指措施未能協助失業人士，令外界感覺「諗縮數」及「縮骨」。勞工及福利局局長羅致光表示，基層家庭合計工時若不足72小時，將無法滿足基本生活需要，建議他們申請綜援。

議員姚思榮指出，不少家庭有長有幼，惟職津只向兒童發放兒童津貼，家有長者則無法獲額外津貼，認為港府應把長者納入計劃。他又指現時屬疫情下的非常時期，關注當局可否以「先批核，後審閱」方式發放津貼。議員陸頌雄則指，現時職津要求申請人先工作6個月，再申請過往半年的津貼，建議將時間縮短至3個月。他又指不少企業縮短營運時間，基層未必可達高額津貼門檻，而高額及中額津貼只相差200港元，促當局不要「咁硬頸」。

議員潘兆平指出，本港失業大軍高達24萬人，加上現時疫情反覆，不少市民擔心農曆新年後公司或會倒閉，令失業情況惡化，部分工友「捱咗咁耐」已用光積蓄，令不少基層團體覺得港府拒推其他失業援助措施，是「諗縮數」及「縮骨」。

羅致光回應指，職津設立原意是鼓勵市民就業，同時紓緩跨代貧窮問題，若改以家庭同住人數計算津貼金額，將「變成綜援」。至於可否「先批核，後審閱」發放津貼，以及容許市民以過往3個月工作時數作申請，他稱有一定難度，因職津門檻放寬後，受惠住戶將增至約8萬，當局亦可能要增加一倍人手處理，涉及數百人，稱「搵個地方畀佢哋返工都係一個問題」。

對於失業援助，羅認為「畀份工好過派錢」，會繼續創造職位，又指若基層家庭合計工時不達72小時，應只能賺取約4,000港元月薪，無法滿足基本生活需要，建議他們申請綜援。

另外，港府早前推出5,000港元恩恤現金津貼，援助因確診而「手停口停」的患者，議員柯創盛關注有確診者遲遲未獲津貼，質疑津貼未能達至「及時雨」的作用，促當局加快審批。社會福利署助理署長（康復及醫務社會服務）葉巧瑜指出，截至本月4日，當局收到約778宗申請，當中約412宗是於上月作出申請，相信是因疫情趨嚴重所致，已調配額外人手加快處理。而今早最新數字顯示，已完成審批651宗申請，另90宗尚處理中。