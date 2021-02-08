醫學團隊新招識別前列腺癌　病人精胺水平不足4可免活檢之苦

一向診斷前列腺癌的「金標準」都是使用活檢程序，用尖銳儀器抽取組織化驗，過程中病人要承受「男士之苦」。為尋找更可靠與非入侵性的診斷方式，香港浸會大學與香港中文大學醫學院研究人員今(8日)公布，研發「精胺風險評分」，透過量度尿液內的代謝物精胺，評估病人患上嚴重前列腺癌風險。新方式下，約37%病人可避免進行活檢程序，團隊希望讓病人「有得揀」，研究結果最近已發表於科學期刊《前列腺癌和前列腺疾病》，望在今年首季推行至病人及臨床研究。

現時香港男性最普遍患上及最致命的癌症中，前列腺癌分別排行第3及第4位，一年約有近2,000多名男士「中招」。現時最有效的前列腺癌檢測方法是透過活檢程序，醫生會用活檢槍，把針從會陰刺入前列腺，並做「發射」動作來抽取組織，並在20至30分鐘內進行10多次的抽取步驟。即使病人已局部麻醉亦會感到不適，程序後病人亦會出現小便流血、亦有部分病人會有細菌感染情況，由於程序有入侵性，一般醫生亦會先做直腸指檢，或透過血清前列腺特異抗原血液(PSA)測試。

一般而言，PSA水平高於4便會被視為高風險患者，會再建議進行前列腺活檢。中大醫學院外科學系泌尿外科組教授吳志輝指，由於患有尿道炎或前列腺增生患者，指數亦會高於4，故每4個經PSA測試後再進行活檢的病人之中，當中只有1個人真正患上前列腺癌。

為減低「男人之苦」，浸大化學系、中大醫學院外科學系泌尿外科組2014年起跨學科合作，發現一般患有前列腺癌的病人，其組織與前列腺分泌物的精胺水平較一般人，包括患有尿道炎或前列腺增生患者低，認為可作為更準確指標。團隊2015至2019年間，在威爾斯親王醫院和北區醫院招募905名病人參與研究，若病人PSA水平高於4，便會分別進行活檢程序與收集30毫升尿液來檢測精胺水平，用來比較兩者準確度。

結果發現，在600名PSA水平介乎4至20的病人中，透過活檢後有185人診斷患上前列腺癌，佔30.8%，而在該600人的尿液樣本中，精胺水平在最低4分位數的病人，約有49%患有前列腺癌，而精胺水平在最高4分位數病人則有17%，相差近3倍，顯示水平較低人士患癌風險較高。團隊再利用直腸指檢結果，PSA水平及前列腺體積等風險因素，製定「精胺風險評分」，中大醫學院外科學系泌尿外科組副教授趙家鋒指經過計算後，評分高於6.2病人會被視為高風險，建議進行活檢程序，即有約37%的病人可避免進行活檢程序。

團隊表示，新方法只是用作篩查高風險病人，建議風險低的病人仍需每年定期進行一次檢測。團隊又指，技術有望在今年第一季於中大醫學院用作臨床研究，另有正與科學園和私人機構分享研究結果，希望可令新方法普及化。