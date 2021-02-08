元朗車禍女司機被控7罪　還押等候認人手續

女司機駕駛私家車於元朗疑撞到輕型貨車後，與對方商討賠償時涉突然驅車離開，貨車司機一度趴在私家車車頭阻止但失敗；私家車其後在元朗公路疑撞到巴士翻側，惟消防到場後已不見女司機身影。警方事後拘捕女司機，控以她企圖有意圖而傷人和危險駕駛等7罪，她今（8日）被解往屯門法院提訊，毋須答辯。控方申請將案押後至2月11日再訊，以待進行認人手續，獲裁判官批准，期間被告還押警方看管。

32歲的被告韋雅儀報稱家庭主婦，她被控兩項發生交通意外後以致另一車輛受損而沒有停車、兩項發生交通意外以致造成損害後沒有報案、企圖有意圖而傷人、危險駕駛和駕駛未獲發牌的車輛共7罪。控罪指被告於今年2月4日，在元朗教育路身為一輛私家車的司機，在意外發生以致一輛輕型貨車受損後沒有停車，以及盡快報案；她另被控在同日同地，意圖使男子張家發嚴重受傷而企圖傷害張。

控罪另指被告於同一日，在元朗公路危險駕駛上述私家車，以及在發生意外以致一輛九巴受損後沒有停車，以及盡快報案。餘下的控罪則指被告駕駛上述未獲發牌的私家車。

控方反對被告擔保，指被告在另一案的法庭擔保期間干犯本案。辯方提出以5000港元申請保釋，表示被告願配合進行認人手續，惟申請最終被駁回。