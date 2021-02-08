沙田議辦飼養花貓疑遭虐打　呼籲目擊者助緝虐貓男女

沙田區議員丘文俊在其議員辦事處飼養一隻黑白花貓「寶寶」昨日(7日)疑遭虐打，據了解，「寶寶」事發時在乙明邨明信樓地下一便利店對開游走，及後一男一女放狗經過，有街坊發現該對男女懷疑用腳踢向「寶寶」，於是質問二人，雙方一度發生爭執。

丘文俊在社交媒體中透露，事發在昨日約2時半，事後涉虐打「寶寶」的男女曾到訪其議員辦事處，投訴「寶寶」抓傷其愛犬，聲言會聯絡愛協處理。丘其後從目擊街坊得知二人曾虐打「寶寶」，於是報警處理。據了解，「寶寶」經初步檢查後並無發現明顯傷痕，惟需觀察一晚。

丘續指，報案後有警員到場調查，並向明信樓保安員了解，指當時有街坊質問一男一女「點解要打人隻貓」，反被該名赤膊男子「兇」，他呼籲目擊到「寶寶」被打過程的市民提供資料。

東網記者今午(8日)到訪丘於乙明邨明耀樓辦事處，「寶寶」並無大礙繼續與同伴在辦事處對開休息，丘指，「寶寶」出生不久被街坊由一停車場拾獲，其後收養在辦事處，多年來與街坊相處融洽，不會主動襲擊他人，認為對方本身有養狗，更不應該出手傷害動物。