助理販管主任偷情趣用品　獲准守行為了事

食物環境衞生署助理小販管理男主任，去年12月在尖沙咀百貨超市「Don Don Donki」的成人用品區偷竊一件性玩具震動器，被便衣保安當場截獲，警員到場將他拘捕，警誡下他承認因一時貪心才偷情趣用品作自用。該名主任被控一項盜竊罪，案件今日(8日)在九龍城法院提堂，控方同意撤銷控罪，准他簽保守行為了事。裁判官頒令他自簽1000港元、守行為12個月，另頒令他支付300港元堂費。

30歲被告李炬德報稱食環署助理小販管理主任，他被控於2020年12月22日，在尖沙咀美麗華廣場二期地庫「激安殿堂」偷竊一盒TENGA牌性玩具-震動器，總值379.9港元，而上述物品屬於「激安殿堂」的財產。

被告今日身穿全副西裝出庭應訊，惟離開法院時卻換上便衣，又反問記者為何未徵詢其同意拍照及採訪。

案情指，案發當日晚上近9時，涉事超市的便衣保安員目睹被告在店內遊蕩，形迹可疑，更見他從貨架上將一件TENGA震動器放入其連帽衞衣的前袋內，再伸手入衫袋內將震動器的包裝膠袋拆掉。他沒有付款便離開，在離開店舖前，再將拆出來的包裝用紙巾包裹著掉到垃圾桶，保安隨即將他截停及報警。警誡下被告承認：「阿Sir，我一時貪心偷嚟自己用，畀次機會」。