石籬中轉屋住戶平均輪公屋6.6年　團體促7月前安排公屋編配

港府將在2022年年底清空石籬中轉房屋，把用地發展成公營房屋，提供1,600個單位，惟現時中轉屋仍有約329個住戶，尚未知日後遷至何處。有團體早前訪問102個住戶，發現受訪居民平均輪候公屋高達6.6年；另有逾90%不考慮入住屯門寶田中轉屋，普遍認為應作原區安置。團體認為，港府應在今年7月前安排首次公屋編配，並於市區預留舊公屋單位作為中轉屋。

香港聖公會麥理浩夫人中心，以及葵青區議會中轉屋及劏房事務工作小組早前舉辦「葵青區中轉屋及劏房現況研究及支援工作計劃」，於去年12月至今年1月以問卷訪問102個石籬中轉屋住戶，發現90.2%受訪住戶輪候公屋平均年期高達6.6年，中位數則為7年，高於港府公布的5.5年輪候期；93%不考慮入住屯門寶田中轉屋，當中近半憂慮遷往屯門會影響工作及子女就學，部分擔心屆時將缺乏相熟的支援網絡。

團體建議，港府應於石籬中轉屋清拆前1年半，即今年7月前安排首次公屋編配，居民即使拒絕第一次配屋之後，亦可預留足夠的時間等候及考慮其後的配屋安排，以免因倉卒作出錯誤決定，同時亦可助居民安排過渡及適應新社區，把遷拆影響減至最低。

石籬中轉屋住戶劉女士指出，丈夫為家中經濟支柱，屬低收入家庭，惟現時仍未收到相關安置的資訊，對此感到徬徨和擔心，構成精神和經濟壓力。她說，育有兩名子女，校服及書本等開支沉重，冀可盡快獲編配公屋，以免中途轉校須重新購置。一直居於石籬的張婆婆亦指，自己行動不便，亦不懂得使用互聯網和智能手機等，擔心遷往其他地區未能適應，冀可獲原區安置。