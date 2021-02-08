梁國雄等人涉非法遊行轉區院審　欠交BNO胡志偉續還押

民陣去年七一遊行雖然遭警方發反對通知書禁止，惟當日仍有人如常舉辦未經批准的港島區遊行。民主黨前主席胡志偉及前立法會議員「長毛」梁國雄等共8人，涉嫌煽惑他人、舉行及參與未經批准的集結而遭起訴，案件今（8日）在西九龍法院再訊。法庭把案件押後至2月25日，轉往區域法院處理。被指違反保釋條件的胡志偉今沒有保釋申請，須繼續還押；其餘7名被告則續准保釋。

8名被告分別為梁國雄、民主黨前主席胡志偉、前立法會議員朱凱廸、民陣召集人陳皓桓、社民連鄧世禮，以及3名東區區議員曾健成(阿牛)、徐子見及陳榮泰。

陳皓桓、曾健成、徐子見、胡志偉及陳榮泰，被控於2020年6月30日在終審法院外，非法煽惑其他身份不詳的人，在無合法權限或合理辯解的情況下，明知而參與一個屬未經批准的集結的公眾遊行。另外，陳皓桓、徐子見、胡志偉、朱凱廸、梁國雄及鄧世禮，被控同日在灣仔軒尼詩道及杜老誌道一帶，舉行或組織、明知而參與一個屬未經批准的集結的公眾遊行。

胡志偉在本案中，因疑沒遵法庭指示交出旅遊證件而被還押。據了解，胡早前向法庭繳交旅遊證件時曾作出聲明，表示有特區護照及回鄉證，惟於BNO一欄卻留白；及後當胡因涉違反《港區國安法》被捕後，回應警方問及有否旅遊證件時，他才表示尚有一本BNO在家中，並解釋是對法庭命令的理解出現問題。